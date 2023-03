"La multiplication de rapports" sur la formation des enseignants "ajoute de l’instabilité à l’instabilité générée par 10 ans de 'réformes' sorties tour à tour du chapeau et jamais évaluées", fustige le Snesup-FSU dans un communiqué le 16 mars 2023, en réaction à la publication de l’avis sur le sujet du Conseil supérieur des programmes, "élaboré sans consultation des personnels" (lire ici et là). Pour le syndicat, la proposition récurrente d’alléger voire supprimer les concours de recrutement vise "la destruction du statut de fonctionnaire dans le service public de l’éducation, la contractualisation des personnels, les économies de formation". Par ailleurs, il demande que soit remis en place un comité de suivi sur la formation des enseignants et des Inspé, dont la disparition "a supprimé toute possibilité de dialogue entre les services et les représentants des personnels".