Pilotée par l’Agence parisienne du climat, la plateforme Adaptaville fait savoir, mercredi 15 mars 2023, que 31 lauréats ont été sélectionnés dans le cadre du deuxième appel à projets. Proposées par des entreprises, collectivités, bureaux d’études et architectes, ces solutions ciblent l’économie de ressources dans les bâtiments, l’évolution des comportements et des usages, les outils de diagnostic, le rafraîchissement et la désimperméabilisation, les toitures végétalisées ainsi que les revêtements. 46 candidatures avaient été envoyées entre le 24 octobre et le 9 décembre 2022.