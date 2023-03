Dévoilée vendredi 10 mars 2023, la troisième édition du baromètre d’acceptabilité du véhicule autonome, réalisé par la Macif et l’institut Vedecom, montre que "le manque de visibilité des navettes automatisées freine encore et toujours leur compréhension, leur fonctionnement et la perception de leur utilité". Publiés jeudi 16 mars, les résultats d’une autre enquête, menée dans deux territoires ruraux où ont été déployées des expérimentations de navettes, confirment que ces expérimentations permettent aux habitants de mieux identifier "les avantages écologiques d’une telle solution".