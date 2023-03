La Satt Sud-Est et la CCI Aix-Marseille Provence ont signé, mercredi 15 mars 2023, une convention de partenariat pour "faciliter l’accès à l’innovation issue de la recherche publique et accélérer le transfert de technologies innovantes", élaborées par les opérateurs publics au bénéfice des entreprises du territoire. Elles s’engagent à mettre leurs moyens en commun pour "sensibiliser" les entreprises "aux transferts de technologie et aux possibilités offertes par la recherche publique". La Satt interviendra "autant que de besoin sur les antennes territoriales" de la CCI pour "faire connaître son action et rencontrer des entreprises identifiées " par la chambre. Les deux partenaires feront "la promotion de leurs offres de service respectives et seront en appui techniques mutuels pour monter des évènements destinés à promouvoir l’innovation" auprès des TPE/PME et des grands groupes.