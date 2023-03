Le rapport interinspections consacré aux moyens et à la gouvernance de la politique de santé environnement, publié le 15 mars 2023, appelle à poursuivre la définition des facteurs environnementaux, unifier la stratégie "une seule santé" et propose d’en renforcer la gouvernance. 6 Md€ seraient consacrés par an, "avec une forte dispersion des priorités et du portage opérationnel". La mission estime à 200 M€ la contribution de la Sécurité sociale, et suggère de demander à la branche AT-MP du régime générale et à la MSA d’identifier leurs dépenses de prévention des maladies professionnelles.