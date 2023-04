Le projet de jumeau numérique national sur lequel travaillent l’IGN, le Cerema et l’Inria a été dévoilé à l’occasion de la journée de la recherche de l’Université Gustave Eiffel (1) jeudi 30 mars 2023 à Champs-sur-Marne. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision pour accélérer la transition écologique des territoires, reposant sur une modélisation 3D de la France et des données par thème et par territoire. L’implantation d’énergies renouvelables et la gestion de l’eau font partie des cas d’usages étudiés, alors qu’un financement a été demandé au SGPI. Le projet devrait s’étendre sur cinq ans.