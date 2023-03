61 % des PE débutants ont eu une autre expérience professionnelle avant d’enseigner (enquête Snuipp-FSU)

40 % des jeunes enseignants estiment que leur entrée dans le métier ne s’est pas déroulée de manière "satisfaisante", selon les résultats du 6e "Observatoire des professeurs des écoles débutants" mené par Harris interactive pour le Snuipp-FSU (1). "La satisfaction à l’égard des débuts dans le métier et de la formation continue de décroître", note le syndicat. Selon les répondants, c’est "la connaissance de la réalité d’une classe" qui leur a le plus manqué (pour 39 % d’entre eux) ou encore "des connaissances pédagogiques" (30 %) et "un accompagnement pédagogique" (28 %). L’étude du Snuipp-FSU montre également que plus d’un enseignant sur deux a eu une autre expérience professionnelle avant d’enseigner et que "la part de syndiqués décline légèrement" (48 % contre 53 % en 2013). Leur attente la plus forte est la baisse du nombre d’élèves par classe, "premier facteur d’échec scolaire".