Au lendemain de la journée de grève du 15 mars 2023 contre la réforme des retraites, des blocages et des occupations ont été reconduits dans plusieurs établissements, à l’université Paris-I, Nanterre, Lyon-II, Bordeaux Montaigne ou encore Rouen et Caen. À Paris, une manifestation étudiante est partie de la Sorbonne, en direction de l’Assemblée nationale où Élisabeth Borne a annoncé qu’elle engageait la responsabilité du gouvernement via l’article 49.3 de la Constitution. L’Alternative et la Fage dénoncent un "déni de démocratie".