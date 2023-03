La France prépare avec la Barbade et l’Inde le sommet des 22 et 23 juin sur le nouveau pacte financier Nord-Sud. Création d’une Banque mondiale du climat, réallocation des droits de tirage spéciaux, annulation de dette post-catastrophe climatique, taxation des majors pétrolières… De premières propositions ont été présentées le 10 mars en vue de cette conférence dont le but est de "libérer de l’espace budgétaire pour les pays vulnérables", selon une note de présentation de l’Élysée. Un premier comité de pilotage doit se tenir ce mercredi 22 mars.