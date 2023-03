Grâce à un "accès facilité par les accréditations Erasmus+", l’agence constate un "boom de la mobilité des élèves", explique Nelly Fesseau, directrice de l’agence, lors d’une conférence le presse le 17 mars 2023. La France devient "le premier pays d’envoi pour les secteurs de l’enseignement scolaire et de la voie professionnelle", et mène "tout un travail pour développer la mobilité des apprentis". La commission européenne fixe aussi une "dimension qualitative" au nouveau programme, au cœur duquel elle place la citoyenneté européenne, le développement durable, le numérique et l’inclusion.