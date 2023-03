Si persiste la demande d’ouverture rapide de discussions sur les rémunérations, l’ensemble des organisations syndicales de la Fonction publique vient de s’accorder pour demander à la DGAFP le report de deux réunions prévues le 21 mars. Dans un contexte social tendu en raison de leur opposition à la réforme des retraites (qui devrait se cristalliser avec le recours au 49-3 annoncé par le gouvernement ce jour), elles ne jugent pas ces rendez-vous opportuns et l’on fait savoir ce 16 mars 2023 par un message adressé à la DGAFP Nathalie Colin et au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. Les deux réunions prévues portent respectivement sur le retour d’expérience des élections professionnelles et le calage du calendrier de l’agenda social 2023 dont Stanislas Guerini a présenté les grandes lignes aux syndicats fin février. De source syndicale, la DGAFP a accepté ce report.