Six établissements universitaires lancent officiellement, le 17 mars 2023, le "réseau des écoles universitaires de tourisme". Objectif : mutualiser leurs compétences afin de renforcer l’offre de formations, la recherche et l’innovation dans le secteur du tourisme pour répondre aux nouveaux besoins et enjeux. 800 nouvelles places seront créées d’ici à 2024, notamment en apprentissage. Six groupes de travail se sont constitués pour répondre aux différents défis : visibilité, offre de formation initiale, formation continue, international, hybridation, recherche et innovation.