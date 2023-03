Le réseau des agences de financement de la recherche, constitué de l’Ademe, de l’ANR, de l’ANRS-MIE, de l’Anses et de l’Inca, annonce, mardi 14 mars 2023, une "feuille de route" pour faire avancer les principes de la science ouverte. Ce positionnement s’inscrit dans la continuité de leur déclaration conjointe, signée en 2020, "afin de promouvoir la diffusion et le partage des connaissances" (lire sur AEF info). Elles évoquent "des engagements renforcés" pour cette année, et rappellent leurs "objectifs de politique commune".