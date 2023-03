"L’intelligence artificielle et l’inclusion numérique sont les deux grandes tendances de fond touchant les collectivités", explique la déléguée générale des Interconnectés Céline Colucci, le 16 mars, à AEF info. L’association, qui tient son forum annuel à Toulouse du 22 au 23 mars, organise une série de conférences et d’ateliers autour de ces enjeux, ainsi que du numérique responsable, de la cybersécurité et de la participation citoyenne. Elle remettra également le label "Territoires innovants 2023" à 25 collectivités.