Enseignement supérieurcrise des écoles d’art et d’architecture "Il y a de l’amiante dans les plafonds, des fuites" : les étudiants en archi réclament des conditions d’études décentes (etudiant.lefigaro.fr). Pénurie de profs, campus vétustes… Les étudiants des écoles nationales supérieures d’architecture réclament plus de moyens et des conditions d’études décentes. L’École d’architecture de Toulouse en lutte contre la réforme des retraites et pour des moyens supplémentaires (france3-regions.francetvinfo.fr)....