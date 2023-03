C’est en particulier grâce aux économies d’énergie réalisées par tous les secteurs et à la fluidité des interconnexions européennes que les coupures d’électricité ont été évitées durant l’hiver 2022-2023, a rappelé devant la presse le 16 mars 2023 le président du directoire de RTE Xavier Piechaczyk – aux côtés des directeurs exécutifs Thomas Veyrenc et Jean-Paul Roubin. Des économies dues en partie à la clémence de la météo, mais surtout à l’action volontaire des acteurs économiques, publics et des particuliers, poussés à la fois par les prix de l’énergie, l’inflation et l’engagement citoyen.