Réforme des retraites : députés et sénateurs s'accordent sur une version commune du texte en commission mixte paritaire

Alors que se tient la huitième journée de mobilisation contre la très contestée réforme des retraites, sept députés et sept sénateurs (lire sur AEF info) sont parvenus ce mercredi 15 mars 2023 en commission mixte paritaire (CMP) à s’accorder sur une version finale de la réforme, selon des sources parlementaires. Les parlementaires ont sans surprise adopté l’article 7 du projet de réforme des retraites, qui prévoit le report de l’âge légal de 62 à 64 ans, censé faire revenir le système à l’équilibre en 2030. Ils sont également parvenus à un accord sur les carrières longues, point central des tractations entre la majorité et Les Républicains. La commission a également validé le contrat de fin de carrière, mais sur champ plus limité que dans le texte issu du Sénat. Le texte issu de l’instance doit encore être soumis demain aux votes du Sénat et de l’Assemblée nationale.