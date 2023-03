FORMATION PROFESSIONNELLE TITRE PROFESSIONNEL. Le titre professionnel de technicien d’intervention en froid commercial et climatisation est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, pour une durée d’un an, à compter du 1er août 2023, au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d’activité 227f (code NSF). CONVENTION COLLECTIVE EXTENSION. Un avis relatif à l’extension d’avenants à la convention...