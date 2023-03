Lyon : l'ENS, Centrale, Sciences Po et VetAgro Sup lancent un « Collège des hautes études » à partir de la rentrée 2013

Centrale Lyon, l' ENS de Lyon, Sciences Po Lyon et VetAgro Sup signent, jeudi 10 janvier 2013, un accord de coopération dans le but de créer un « Collège des hautes études », intitulé « Lyon Science[s] », à partir de la rentrée universitaire 2013, afin « d'enrichir l'offre de formation supérieure et de recherche » existante. Ces quatre écoles devraient être rejointes « dans quelques semaines » par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, ajoutent les chefs d'établissements lors de la présentation du projet.