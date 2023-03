"Le Spaceff-CFDT appelle votre attention sur la nécessité d’un traitement équitable et respectueux. des cadres supérieurs du Contrôle général économique et financier (CGefi) pour la mise en œuvre de la réforme de l’encadrement supérieur." Dans un courrier adressé le 10 mars 2023 aux ministres de l’Économie et des Finances et des Comptes publics, le syndicat des personnels des administrations centrales économiques et financières franciliennes s’inquiètent des conditions de reclassement des agents du CGefi dans le nouveau corps interministériel des administrateurs de l’État.