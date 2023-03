Missionnées en février 2022 par le gouvernement, l’IGA, l’IGF et l’IGEDD ont publié, le 13 mars 2023, leur rapport et leurs propositions pour "lutter contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques". Validant la thèse d’une "stérilisation du marché du logement" au profit des résidences secondaires et des meublés de tourisme, la mission propose notamment de refondre la fiscalité de ces biens pour la rendre moins avantageuse. Et, à plus long terme, de prioriser la construction et la rénovation de logements à titre de résidences principales.