Cinq opérateurs de trottinettes et vélos électriques en libre-service – Dott, Lime, Superpedestrian, Tier Mobility et Voi – formulent, mercredi 15 mars 2023, dix recommandations en direction des villes, afin de les "aider à mieux intégrer leur service dans les rues". Alors que la présence de ces engins est de plus en plus questionnée, notamment à Paris, où leur interdiction sera soumise à une votation citoyenne, les opérateurs rappellent qu’ils contribuent à "réduire la pollution et [à] offrir une alternative solide à l’usage de la voiture", en étant "un complément aux transports publics".