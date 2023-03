Vice-président d’Aix-Marseille-Provence délégué au logement, David Ytier a présenté, ce jeudi 16 mars, le PLH au conseil métropolitain. Ce document prévoit la production de 11 000 logements sur la période 2023-2028, dont 5 200 sociaux. Pour atteindre ces objectifs, il mise sur la remise en état et la préservation du parc existant comme sur la production neuve, mettant en avant les efforts de "maires volontaristes." Deux ans d’échanges entre la métropole et les communes ont été nécessaires pour aboutir à ce texte qui détaille leurs engagements respectifs. AMP prévoit un budget de 70 millions d’euros par an pour accompagner les six orientations du PLH. En 2019, le PLH pourtant finalisé n’avait pas été présenté au conseil métropolitain : deux des six conseils de territoires ne soutenaient pas le texte, qui fixait un objectif de production de 12 400 logements par an.