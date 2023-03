La Première ministre, Élisabeth Borne, a adressé à son gouvernement une circulaire relative au renforcement du recrutement d’apprentis dans la fonction publique. Mise en ligne le 15 mars 2023, elle fixe des objectifs d’embauche d’apprentis dans la fonction publique pour la période 2023-2026. Pour la fonction publique de l’État, chaque ministère bénéficiera d’une aide de 3 000 € par an et par apprenti afin d’assurer la prise en charge partielle des coûts de formation. Pour le versant territorial, la contribution de France compétences s’élèvera à 15 M€ en 2023, 10 M€ en 2024 et 5 M€ en 2025.