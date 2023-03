Autour du CNFPT et de l’Ademe, un consortium d’acteurs publics du Centre-Val de Loire, réunissant 10 collectivités (dont la région) et un CIAS, s’est engagé dans un projet de trois ans pour intégrer la transition écologique et énergétique dans les pratiques professionnelles de tous leurs agents. Présentée le 15 mars 2023 à Bordeaux, cette initiative, dotée de 5,2 M€ dans le cadre du plan France 2030, vise 10 000 agents. Elle devrait déboucher sur des modules de formation opérationnels sur ce thème pour la fonction publique territoriale et les deux autres versant.