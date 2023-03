Quelle image véhiculent les grandes écoles à l’étranger ? Quels sont leurs atouts, et comment se démarquent-elles ? La CGE, qui a célébré son cinquantenaire les 13 et 14 mars 2023 à la CIUP, s’est penchée sur cette question à l’occasion d’une table ronde. Les intervenants ont mentionné l’importance des procédures de recrutement alignées avec l’international, "l’identité" des campus, ou encore la mise en avant de marques fortes d’écoles et de regroupements français. Thierry Coulhon, président du HCERES, a plaidé pour "plus d’efficacité et d’intensité en matière d’international".