Le CNRS annonce, lundi 13 mars 2023, la création d’un nouveau centre international de recherche, début 2024, avec l’université de São Paulo, "université la plus réputée du Brésil et la 2e de toute l’Amérique latine". Cet IRC sera le cinquième, après ceux établis conjointement avec l’Imperial College London, university of Arizona, university of Tokyo et university of Chicago. Les deux institutions formalisent leur accord lors d’une visite, début mars 2023, d’une délégation du CNRS "venue approfondir la coopération scientifique avec les institutions brésiliennes".