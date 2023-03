De nouveaux éléments qui "augmentent encore plus le trouble" sur l’assassinat d’Yvan Colonna en mars 2022 sont parvenus à la commission d’enquête de l’Assemblée, sans qu’ils ne figurent dans les documents transmis par l’administration pénitentiaire, révèle le président Jean-Félix Acquaviva (Liot, Haute-Corse), mercredi 15 mars 2023. "Nous avons les plus grands doutes quant à un possible effacement de ces données", ajoute-t-il, indiquant que la commission pourrait entamer des poursuites judiciaires contre des représentants de la DAP et du SNRP qui auraient menti sous serment.