Anaïs Denoits, DRH d’Utopies, Gaëtan Ruffault, DRH et directeur de la RSE d’Hachette Livre, Leïla Grison, directrice diversités, équité et inclusion de Publicis France, Aurélie Lainé, DRH de Babilou, et Hélène Fricou, directrice des relations humaines chez Pochet du Courval, sont les lauréats de la première édition des Grands Prix de l’ANDRH, le 14 mars 2023. Ces prix récompensent "les professionnels RH des organisations publiques ou privées qui ont conçu et porté des projets qui ont du sens dans un contexte sanitaire et géopolitique challengeant".