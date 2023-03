Après une journée du 7 mars 2023 qui a marqué une nette remobilisation parmi les agents publics contre le projet de réforme des retraites après la baisse observée les jours précédents, la 8e journée d’action de ce mercredi 15 mars a marqué un net recul. Selon les chiffres communiqués à la mi-journée par le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, le taux provisoire moyen de participation était de 2,7 % au sein de l’État (contre 24,4 % le 7 mars), de 2,2 % dans le versant territorial (contre 11 % le 7 mars) et de 4,5 % dans l’hospitalière (grévistes absents, estimés à 2 %, et grévistes assignés), contre 9,4 % le 7 mars. Cette journée coïncide avec la CMP entre députés et sénateurs qui doit, ou non, s’accorder sur un texte de compromis. En cas d’accord, le texte sera soumis au vote du Sénat et de l’Assemblée dès le 16 mars pour une adoption définitive.