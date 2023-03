Le programme Avenir(s) permettra une "éducation gratuite à l’orientation", assure Frédérique Alexandre-Bailly, directrice générale de l’Onisep, lors de l’installation du comité d’orientation stratégique d’Île-de-France le 15 mars 2023. Avec son copilotage régional et académique, le programme doit correspondre "à la fois aux besoins des élèves d’Île-de-France, à l’existant actuel en matière d’orientation et à la réalité socio-économique de la région", indique-t-elle. Valérie Pécresse, présidente de région, appelle à une adéquation entre "les besoins du territoire et l’offre de formation".