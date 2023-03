En Allemagne, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé d’1,9 % entre 2021 et 2022, annonce l’agence fédérale de l’environnement, le 15 mars 2023. Les secteurs des transports et des bâtiments restent à la traîne, ne respectant pas les budgets carbone fixés par la loi. Malgré le recours accru au charbon mais grâce au développement des renouvelables, le secteur de l’énergie a respecté son budget annuel. "De gros efforts" sont en vue pour que le pays respecte ses engagements de réduire de 65 % ses émissions entre 1990 et 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2045.