38 chercheurs établis en France, dont cinq chercheuses, ont reçu une bourse ERC Proof of concept 2022, destinée à faciliter la commercialisation d’un projet scientifique déjà récompensé par une précédente bourse ERC. Plus de 60 % des projets sont rattachés aux sciences physiques et de l’ingénieur avec sept lauréats dans la discipline "ingénierie des produits et procédés". Sur 37 laboratoires d'accueil (l'Institut Néel compte 2 lauréats), 29 ont pour tutelle le CNRS. Parmi les universités, PSL est co-tutelle de six unités de recherche, suivie par Grenoble Alpes qui en copilote quatre.