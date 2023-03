La DGA dévoile sa "vision stratégique", mercredi 15 mars 2023. L’un des objectifs détaillé par Emmanuel Chiva, délégué général à l’armement, est notamment "d’orienter et soutenir la base industrielle et technologique de défense dans une logique de souveraineté". Cela passe notamment par une "pérennisation de l’AID (agence innovation défense)" et une "simplification de la commande publique en matière d’innovation". En outre, la DGA souhaite mettre en place "un cycle 'innovation-expérimentation-passage à l’échelle' plus rapide "capable de suivre le rythme des évolutions technologiques".