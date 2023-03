Le Premier ministre britannique Rishi Sunak, annonce, lundi 6 mars 2023, un plan pour "consolider la place du Royaume-Uni en tant que superpuissance mondiale de la science et de la technologie d’ici à 2030". Doté "de plus de 370 M£" (420 M€), ce plan décline dix mesures "pour stimuler l’infrastructure, l’investissement et les compétences pour les technologies de croissance, de l’informatique quantique aux supercalculateurs en passant par l’intelligence artificielle". Le gouvernement prévoit d’affecter 117 M£ (133 M€) pour "créer des centaines de nouveaux doctorats en IA".