Quel est l’impact de l’approche par compétences sur la réussite des étudiants ? Si cette question est très documentée dans le secondaire, elle l’est beaucoup moins dans l’enseignement supérieur où l’APC s’est imposée plus récemment. Stéphanie Tralongo, sociologue et enseignante à l’IUT et l’UFR de sociologie de Lyon-II, appelle de ses vœux "des recherches, voire un observatoire indépendant sur ces nouvelles pratiques, afin de répondre à une question de fond : Qu’est-ce que cela produit ?" Ayant travaillé sur la pédagogie du supérieur, elle s’exprime ici "en tant que chercheuse et actrice engagée et préoccupée par cette réforme", se disant "attristée par l’épuisement et la souffrance que cela génère chez les collègues" et interpellée par cette politique qui, de l’école à l’université, met en œuvre des "essais à taille réelle" sur des générations d’élèves et d’étudiants.