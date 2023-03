Lancement de la 3e édition des Trophées de l’entreprise inclusive

Le Manifeste Inclusion et le Groupe AEF info lancent la 3e édition du Trophée de l'entreprise inclusive, sous le haut patronage du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion. Ce trophée vise à valoriser les initiatives innovantes et inspirantes des entreprises qui favorisent l’emploi des personnes en situation de handicap. Les candidatures devront être déposées avant le vendredi 12 mai 2023. Les lauréats seront connus au mois d'octobre, à l’occasion de la soirée annuelle des "dirigeants engagés" qui se mobilisent au service de l’emploi des personnes en situation de handicap. Candidater

Le Manifeste pour l’inclusion des personnes handicapées dans la vie économique (dit "Manifeste Inclusion") a été créé en novembre 2019 par des dirigeants, surtout de grandes entreprises, soucieux d’entraîner la mobilisation de toutes les parties prenantes. Il rassemble plus de 130 signataires qui se sont depuis organisés en association et dotés d’une structure opérationnelle. Pour aller plus loin et valoriser les initiatives exemplaires qui concourent à l’intégration des personnes en situation de handicap et qui méritent d’être approfondies et diffusées, l’association a créé en 2021 le Trophée de l’entreprise inclusive. Pour la 3e édition, le trophée est coorganisé avec le Groupe AEF info.

Tous les employeurs privés ou publics peuvent concourir et envoyer leur candidature avant le vendredi 12 mai 2023.

Deux catégories seront récompensées :



Innovation en matière d’emploi

Ce prix vise à récompenser les initiatives innovantes qui participent à l’employabilité des personnes en situation de handicap : mise en place de nouvelles formes d’organisation, de méthodes de travail, de process de recrutement, d’accompagnement des jeunes, de maintien dans l’emploi ; adaptation de l’environnement de travail ; formation des équipes managériales ; collaboration avec le secteur adapté et protégé…



Innovation en matière d’accessibilité

Cette catégorie recouvre les initiatives qui favorisent l’accessibilité du monde du travail aux personnes en situation de handicap, que celle-ci soit numérique, physique et/ou culturelle : aménagement des espaces, accès aux bâtiments, télétravail, outils d’information et de communication, équipements, technologies…



Les Trophées de l’entreprise inclusive privilégieront les critères suivants :

La priorité à l’emploi : direct ou indirect ;

Le caractère innovant ;

L’impact ;

L’engagement du top management ;

L’association de partenaires ;

L’exemplarité.



Ensemble pour une société plus inclusive

"Cette année, l’association renforce le format et le contenu de l’événement pour être, encore plus qu’hier, au plus proche de l’ADN du Manifeste en soutenant les actions des président(e)s et de leurs équipes dans le déploiement de leur engagement pour l’emploi des personnes en situation de handicap", déclarent Jean-Pierre Letartre et Christian Sanchez, coprésidents du Manifeste Inclusion. "Coconstruire les Trophées de l’entreprise inclusive avec le Manifeste Inclusion nous est apparu comme une évidence, compte tenu de nos engagements sociétaux indéfectibles, notamment à travers nos événements inclusifs Jeunes d’Avenirs et l’accueil réservé aux personnes en situation de handicap sur chacun de nos salons", ajoute Danielle Deruy, directrice générale d’AEF info.

S’associent également à cette 3e édition de nombreux partenaires médias et institutionnels (Handicap.fr, Handirect, Place pour tous, Courrier Cadres, Agefiph, FIPHFP, Inclusiv’Day, Fondation pour l’audition, Arpejeh, Groupe Les Échos-Le Parisien…).

Accéder au dossier de candidature