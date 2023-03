Jean-Luc Garde est réélu à la présidence de la mutuelle Malakoff Humanis

Le groupe Malakoff Humanis indique que, à l’issue d’une assemblée générale organisée le 29 juin dernier, Jean-Luc Garde a été réélu pour un mandat de trois ans comme président de la mutuelle Malakoff Humanis. Âgé de 65 ans, Jean-Luc Garde est diplômé en Droit et en Sciences Politiques. Il a effectué l’ensemble de sa carrière professionnelle au sein d’institutions de protection sociale à but non lucratif et préside la mutuelle Malakoff Humanis depuis janvier 2020.