Après avoir structuré sa stratégie de recherche, le premier groupe français d’écoles d’ingénieurs publiques (1), dévoile, mardi 14 mars 2023, une cartographie "Recherche & enjeux sociétaux" afin de "visualiser l’ampleur et l’impact de cette recherche par enjeux" et permettre "d’imaginer de nouveaux projets scientifiques communs". En outre, le groupe inaugure les OpenLabs Insa, un nouveau format de collaboration scientifique entre ses écoles, afin de "bâtir des ponts entre chercheuses et chercheurs pour voir émerger des projets communs, portés par plusieurs instituts".