BUDGET REPORT DE CRÉDITS. Des crédits de la mission "Travail et emploi" du budget de l’État, pour un montant de 131 034 325 € en autorisations d’engagement et de 305 922 613 € en crédits de paiement, sont annulés pour 2022, et reportés en 2023, par arrêté du 14 mars 2023.EMPLOI TZCLD. Trois nouveaux territoires sont habilités à mener l’expérimentation "territoires zéro chômeur de longue durée" par arrêté du 13 mars 2023 : Lille...