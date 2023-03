Chantal Jouanno rejoindra dès le début du mois d’avril le cabinet Accenture, comme senior advisor en charge de la transition écologique, annonce-t-elle à AEF info mardi 14 mars 2023, en marge d’une réception organisée à l’occasion de son départ, dans une semaine, de la Commission nationale du débat public qu’elle préside depuis cinq ans. L’ancienne ministre et sénatrice a tenu à faire passer un certain nombre de messages. Mettant en garde contre le "citizen washing" et contre une "planification de bureau", elle se prononce en faveur d’un débat sur l’eau.