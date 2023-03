"La DGAFP a convié les présidents et vice-présidents des Srias à une réunion le 22 mars prochain afin de discuter du rôle et du fonctionnement des Srias. L’ensemble des organisations syndicales représentées au CIAS estime que 'rôle et fonctionnement des Srias' sont de la compétence des fédérations. De plus, le contexte (actualité sociale et changements à venir au sein des Srias avec les nouvelles désignations) ne nous semble pas opportun", indiquent les syndicats représentatifs de la FPE (FO, FSU, Unsa, CFDT, CGT, CFE-CGC, Solidaires) dans un courrier commun adressé à la DGAFP, Nathalie Colin, le 14 mars 2023, lui demandant le report de cette réunion. Après les élections professionnelles de décembre 2022, un nouveau CIAS doit être installé. Cette séance d’installation sera l’occasion d’élire son président (un représentant syndical, la présidence étant assurée depuis 2019 par Solidaires).