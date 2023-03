Karim Asehnoune est nommé président-administrateur du CNCR (Comité national de coordination de la recherche), lundi 13 mars 2023. Il a recueilli l’unanimité des votes des participants (représentant les 32 membres CHU et 33 CH) et succède à Didier Samuel qui est devenu PDG de l’Inserm. Karim Asehnoune est chef du service d’anesthésie et réanimation chirurgicale de l’Hôpital Hôtel-Dieu-Hôpital Mère-Enfants du CHU de Nantes depuis 2014.