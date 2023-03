Le premier comité de suivi des prépas Talents s’est réuni le 14 mars 2023 pour "lancer une nouvelle étape importante du dispositif", indiquent dans un communiqué le MESR et le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques. À cette occasion, le gouvernement annonce cinq mesures : "garantir pour chaque élève une possibilité de redoublement en cas d’échec aux concours" ; "verser l’aide financière Talents dès le mois de septembre" ; "faciliter l’accès au logement pour les élèves des prépas Talents, en lien avec les Crous" ; "créer une instance de dialogue au sein des prépas Talents pour mieux identifier les besoins et propositions des élèves dans une logique d’amélioration continue du dispositif". Dorénavant, le comité de suivi des prépas Talents se réunira deux fois par an "pour partager les retours d’expérience et animer le dispositif".