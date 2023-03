Un décret du 22 février ajoutait au conseil d’administration de l’Anah une personne qualifiée pour ses compétences dans la rénovation énergétique, et une autre pour ses compétences dans l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap. Le CA de ce mercredi 15 mars a ainsi nommé Pierre de Montlivault, président de la Fedene, et Luc Broussy, président de la filière Silver Économie, auteur d’un rapport préfigurant MaPrimeAdapt. France Urbaine et Régions de France rejoignent également le CA, en application des lois 3DS et climat et résilience. Thierry Repentin est pour sa part reconduit à la présidence.