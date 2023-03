L’acculturation des enseignants au numérique pour l’enseignement ne "semble pas suffisante", souligne un article de recherche publié mi-mars par trois enseignantes de l’université Polytechnique Hauts-de-France. Selon elles, l’intégration des technologies numériques dans les enseignements est bien devenue plus "naturelle". Mais ce glissement rend "plus floue la séparation entre dispositif incluant du numérique et dispositif hybride". Le "manque de temps, pour se former et pour s’investir dans la création de ces activités", est aussi souligné.