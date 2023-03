Le gouvernement a rendu publique mardi 14 mars 2023 la liste des 1 088 projets sélectionnés afin de réduire "rapidement" la consommation d’énergie fossile au sein des bâtiments de l’État, dans le cadre de l’appel à projets "Résilience 2" lancé en octobre 2022 et doté de 130 millions d’euros. Le ministère de l’Enseignement supérieur et la Recherche est celui dont l’État a retenu le plus de projets, soit 269, suivi par celui de l’Intérieur. Sept projets, qui concernent notamment trois bâtiments du MESR, un de l’Afpa et une base de défense, dépassent le million d’euros d’investissements.