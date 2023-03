L’université de Pau a obtenu un avis favorable à la poursuite de son projet Space, lauréat NCU de la première vague en 2017. Le jury note des avancées positives dans les licences pilotes, en matière d’accompagnement étudiant et de personnalisation des cursus. Il est moins convaincu par la transformation des pratiques pédagogiques, alors que le président de l’ UPPA juge, lui, "énorme" le "saut qualitatif et quantitatif" accompli. Pour le jury, l’université paloise a fait de Space une "pièce maîtresse de la culture d’établissement" mais doit clarifier ses objectifs à 3 et 6 ans. Fabrice Floch, chef du projet, fait le point pour AEF info sur les résultats engrangés (tutorat étudiant, approches compétences et programme, travail en équipe), l’essaimage en interne - qui s’accélère en 2022-2023 - et les enjeux des prochaines années.