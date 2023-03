"Je porte l’ambition d’une fédération au service de chaque adhérent, quels que soient sa taille, son secteur d’activité et sa région d’ancrage. Il nous faut fédérer toutes les ambitions et porter une parole et une vision qui englobe l’ensemble de nos métiers", déclare Claire Pascal, directrice générale de Comundi et vice-présidente des Acteurs de la compétence. Dans une interview accordée le 13 mars à AEF info, elle explique les raisons qui l’amènent à se porter candidate à la présidence de l’organisation d’employeurs pour une élection qui marque une rupture dans l’histoire de l’ex-FFP. Claire Pascal souhaite notamment voir l’organisation "positionner le sujet de la compétence dans sa globalité", en allant au-delà des seuls sujets médiatiques comme le CPF. Si elle souhaite poursuivre l’élargissement de la fédération, elle veut faire en sorte que cela "ne nuise pas à sa capacité" d’expression.