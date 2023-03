Le comité scientifique et d’expertise de l’Observatoire de la finance durable a publié des recommandations le 14 mars 2023 afin d’améliorer la lisibilité et la pertinence des indicateurs sur le financement du secteur par la Place de Paris. Le secteur des hydrocarbures est désormais couvert dans son ensemble. Les projets d’exploration et d’expansion doivent être traités comme des projets controversés, plaident les experts. Ils recommandent aussi de publier l’exposition de l’ensemble des métiers, y compris hors bilan. L’intégration de ces critères est laissée à l’appréciation des fédérations.